Штормове попередження. фото: istock

https://racurs.ua/ua/n163593-shtormovyy-viter-nasuvaietsya-na-ukrayinu-de-i-koly-chekaty-na-negodu.html

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Погода в Україні 26 листопада раптово зіпсується — в усіх регіонах підніметься потужний вітер.

У зв’язку з цим рятувальники оголосили штормове попередження. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

За даними синоптиків, упродовж найближчої години та до кінця доби 26 листопада, а також уночі та вранці 27 листопада, вітер сягатиме поривів 15−20 м/с, на високогір’ї Карпат — 25−30 м/с. Встановлено I рівень небезпечності, «жовтий».

Погода залишатиметься переважно сухою 26 листопада. Дощитиме лише на Закарпатті, Львівщині та Волині. У Карпатах — дощ із мокрим снігом. Вночі очікується до -7°, а вдень до +11°. У південних регіонах та Закарпатті буде найтепліше.

У Києві 26 листопада буде хмарно, але без опадів. Стовпчики термометрів покажуть 6−8° тепла. У Києві 26−27 листопада очікуються пориви вітру 15−20 м/с.

На півдні країни температура повітря вдень становитиме +7°- +11°, вночі коливатиметься від +9° до -4°. У центральних областях вдень очікується до +3°- +7°, а вночі від 0° до -3°.

На вершині гори Піп Іван Чорногірський у Карпатах температура повітря опустилася до -8 градусів морозу. На високогір’ї лежить сніг.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що погода в Україні 26 листопада переважатиме сонячна, можливий незначний дощ на заході країни. На півдні та сході України температура сягатиме +9° вище нуля.