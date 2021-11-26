Зеленський на екваторі - президент влаштував прес-марафон, фото - pixabay

https://racurs.ua/ua/n163595-zelenskyy-na-ekvatori-prezydent-vlashtuvav-pres-marafon.html

Ракурс

Володимир Зеленський 26 листопада проводить прес-марафон, присвячений екватору його каденції на посаді президента України.

Захід «30 запитань президенту України» триватиме три години. Він відбувається у Creative States Arsenal.

На захід запросили журналістів із тридцяти видань. Представників ЗМІ поділили на групи по шість людей.

Попередня велика прес-конференція Зеленського відбулася 20 травня, у У 2019 році спілкування глави держави зі ЗМІ також відбувалося у форматі прес-марафону. Зеленський відповідав на питання ЗМІ у фуд-корті 14 годин.

Нагадаємо, що 24 листопада партія «Слуга народу» оголосила бойкот телеканалам «Україна 24» та «Україна», які перебувають під контролем Ріната Ахметова.

Раніше представники Офісу президента не прийшли на ефір «Свободи слова з Савіком Шустером», на якому екс-голова ГУР Василь Бурба звинуватив Андрія Єрмака у зриві операції із затримання «вагнерівців».

На початку листопада журналісти «Суспільного» заявили про тиск на журналістів з боку Офіса президента.