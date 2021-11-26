Ахметов готує держпереворот — Зеленський заявив про секретні записи

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Ракурс

Рінат Ахметов готує державний переворот. Президент Володимир Зеленський заявив, що бізнесмена та олігарха начебто «ззовні втягують у процес».

У нас є звукова інформація, де представники Росії та Ріната Ахметова обговорюють переворот в Україні. Вважаю, що це є «підставою» Ріната Ахметова, — розповів президент на прес-марафоні 26 листопада.

Зеленський запросив Ахметова на Банкову «послухати цю інформацію» (або до відповідних органів).

У нас не лише агентурна інформація, а й звукова інформація представників України та представників Росії, де обговорюють участь Ріната Ахметова у держперевороті в Україні. Що він готовий виділити мільярд доларів. Це є підставою бізнесмена Ріната Ахметова. Його втягують у війну проти держави України. Не можна воювати проти свого народу та президента, якого обрали народ України, — заявив президент.

Після цього слово взяв Савік Шустер, який працює на каналі Ахметова. Він заявив: йому важко повірити, що Ахметов готує держпереворот.

Зеленський відповів, що це намір не самого Ахметова, а «близькі до нього люди обговорюють із росіянами тему про те, що сьогодні Рінат Ахметов готовий долучитися до організації держперевороту».

Президент заявив, що «Ахметова втягують у це». Втягує його близьке оточення. При цьому сам Зеленський заявив, що він «не вірить у держперевороти».

Згодом Зеленський відмовився деталізувати інформацію про звуковий запис, а також агентурну інфрмацію. Голоса Ахметова на цих записах начебто немає.

У пʼятницю, 26 листопада, президент України Зеленський проводить прес-марафон з нагоди екватору каденції. Марафон «30 запитань президенту України» розпочалась о 12.00 у коворкінгу Creative States Arsenal і триватиме три години. Відповідатиме президент на запитання журналістів із 30 українських та міжнародних ЗМІ.