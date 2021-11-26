Карантин на Новий рік – як працюватимуть курорти в Україні. Фото: Укрінформ

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Карантин в Україні продовжить діяти й під час святкування Нового року. Деякі області до свят встигнуть вийти з «червоної» зони.

Погіршення ситуації під кінець року в Міністерстві охорони здоров’я не чекають. Про це заявив головний санітарний лікар України Ігор Кузін в інтерв’ю агентству «Інтерфакс-Україна».

До Нового року хвиля коронавірусу вже має вийти за територію України. За тими прогнозами, які ми використовуємо, пікові показники захворюваності та госпіталізації припадають на середину листопада, — зазначив він.

Курорти під час свят будуть доступними для вакцинованих громадян. Водночас забезпечити контроль за сертифікатами про вакцинацію або ПЛР-тестами на підйомниках буде складно.

Натомість курорти пропонують певну верифікацію на пункті в’їзду, наприклад, на вході в готель або на пункті прокату спортивного спорядження.

Там турист буде показувати свої документи про ПЛР-тест або сертифікат, на спортивний одяг йому наклеять спеціальну наліпку, яка матиме індивідуальний номер. Так людину можна буде ідентифікувати у випадку спеціальної перевірки.

Нагадаємо, Львівська та Луганська області на своє прохання залишаться у «червоній зоні» карантину попри на покращення епідемічної ситуації з COVID-19.

Джерело: «Інтерфакс-Україна»