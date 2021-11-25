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Ракурс
Два регіони України відмовилися залишати «червону» ковід-зону. Фото: slovoidilo.ua

Два регіони України відмовилися залишати «червону» ковід-зону

25 лис 2021, 15:34
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Львівщина та Луганщина попросилися залишитися в «червоній» зоні карантину.

Але голова Львівської ОДА та перший заступник Луганської ОДА попросили відтермінувати вихід з локдауна. На це прохання Державна комісія ТЕБ та НС залишила Львівську і Луганську області в «червоній» зоні адаптивного карантину. Про це повідомляється в протоколі комісії від 23 листопада.

Директор департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Орест Чемерис 25 листопада на брифінгу заявив, що показники регіону стали кращими і дозволяють покинути «червону» зону. Але спостерігаються деякі ризики, які можуть у майбутньому погіршити ситуацію. До цього питання в разі стабільної ситуації державна комісія ТЕБ і НС зможе повернутися наступного тижня.

Як відомо, Львівська та Луганська області потрапили в «червону» зону 30 жовтня. Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко 22 листопада заявляв про те, що ці регіони першими вийдуть з найсуворішої зони карантину.


Таблиця: МОЗ

Нагадаємо, станом на 25 листопада «червона» зона епіднебезпеки була представлена Києвом та 18 регіонами — Вінницькою, Волинською, Дніпропетровською, Донецькою, Житомирською, Запорізькою, Івано-Франківською, Київською, Луганською, Львівською, Миколаївською, Одеською, Рівненською, Сумською, Херсонською, Хмельницькою, Черкаською та Чернігівською областями.

Джерело: Ракурс


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