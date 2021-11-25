Два региона Украины отказались покидать «красную» ковид-зону. Фото: slovoidilo.ua

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Львовщина и Луганщина попросились остаться в «красной» зоне карантина.

Но глава Львовской ОГА и первый заместитель Луганской ОГА попросили отсрочить выход из локдауна. По этой просьбе Государственная комиссия ТЭБ и ЧС оставила Львовскую и Луганскую области в «красной» зоне адаптивного карантина. Об этом сообщается в протоколе комиссии от 23 ноября.

Директор департамента здравоохранения Львовской ОГА Орест Чемерис 25 ноября на брифинге заявил, что показатели региона стали лучше и позволяют покинуть «красную» зону. Но наблюдаются некоторые риски, которые могут в будущем ухудшить ситуацию. К этому вопросу в случае стабильной ситуации государственная комиссия ТЭБ и ЧС сможет вернуться на следующей неделе.

Как известно, Львовская и Луганская области попали в «красную» зону 30 октября. Министр здравоохранения Виктор Ляшко 22 ноября заявлял о том, что эти регионы первыми выйдут из строжайшей зоны карантина.

Напомним, по состоянию на 23 ноября «красная» зона епиднебезопасности была представлена Киевом и 18 регионами — Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской, Ровенской, Сумской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской и Черниговской областями.