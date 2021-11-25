Коломойский. Фото: УП

https://racurs.ua/n163559-kolomoyskomu-hotyat-slit-62-dobychi-nefti-rassledovanie.html

Ракурс

Игорь Коломойский может завладеть 62% украинской нефти — правительство и «Нафтогаз» хотят отдать олигарху контроль над добычей газа в пределах раздела государственной компании «Укрнефть».

Коломойский получит от государства наиболее ликвидные и развитые месторождения. Об этом сообщает «Зеркало недели».

А все проблемы с тысячами оставленных скважин того же Борислава и других их уже не будут касаться, — говорится в расследовании.

Кроме этого, «Нафтогаз» уже признал за собой долг перед структурами Коломойского в 0,7 млрд м3 газа и готовится передать еще 3,5 млрд м3.

Кроме части госкомпании и 0,7 и 3,5 млрд м3 газа, Коломойский может получить от власти 10 млрд грн компенсации за то, что этот газ ему не отдали в 2007—2011 годах, заявляют журналисты.

Напомним, ранее мы сообщали, что «ПриватБанк» вручил своим бывшим владельцам Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову иск на 5,5 млрд дол. через газеты «Голос Украины», «День» и «Факты и комментарии».

Источник: Зеркало недели