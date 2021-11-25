Коломойський. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n163559-kolomoyskomu-hochut-zlyty-62-vydobutku-nafty-rozsliduvannya.html

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Ігор Коломойський може заволодіти 62% української нафти — уряд та «Нафтогаз» хочуть віддати олігарху контроль над видобутком газу в межах поділу державної компанії «Укрнафта».

Коломойський отримає від держави найбільш ліквідні та розвинуті родовища. Про це повідомляє «Дзеркало тижня».

А всі проблеми з тисячами покинутих свердловин того ж таки Борислава та інших їх уже не стосуватимуться, — йдеться в розслідуванні.

Крім цього, «Нафтогаз» уже визнав за собою борг перед структурами Коломойського в 0,7 млрд м3 газу й готується передати ще 3,5 млрд м3.

Крім частини держкомпанії та 0,7 та 3,5 млрд м3 газу, Коломойський може отримати від влади 10 млрд грн компенсації за те, що цей газ йому не віддали у 2007−2011 роках, заявляють журналісти.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що «ПриватБанк» вручив своїм колишнім власникам Ігорю Коломойському й Геннадію Боголюбову позов на 5,5 млрд дол. через газети «Голос України», «День» та «Факти й коментарі».

Джерело: Дзеркало тижня