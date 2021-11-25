Три нових аеропорти і 34 млрд інвестицій обіцяє уряд державіакомпанії

https://racurs.ua/ua/n163558-try-novyh-aeroporty-i-34-mlrd-investyciy-obicyaie-uryad-derjaviakompaniyi.html

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Три нових аеропорти з’являться в Україні. Також на розвиток авіаційної галузі Кабінет міністрів обіцяє виділити 34 млрд грн інвестицій до 2030 року.

Про це стало відомо 25 листопада під час форуму «Велике Будівництво: Авіація. Туризм», який відбувся на території аеропорту «Бориспіль».

У нас є стратегічний документ з доволі складною бюрократичною назвою «Державна цільова науково-технічна програма розвитку авіаційної промисловості на 2021—2030 роки», яка містить дуже важливу продуману дорожню карту з елементами найкращого світового досвіду з розвитку авіабудівництва. Передбачається, що загальний об'єм інвестицій у ці роки складе понад 34 млрд грн власне в розвиток українського авіабудівництва, — заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

З його слів, майже 45 високотехнологічних підприємств авіабудування до 1 січня 2025 року отримали податкові пільги, зокрема звільнення від оподаткування прибутку, сплати податку на додану вартість, сплати земельного податку, ввізного мита на високотехнологічне обладнання.

Запуск національного авіаперевізника, нові сучасні аеропорти — питання не про поодинокі випадки; трансформація міжнародного аеропорту «Бориспіль» у найпотужніший східноєвропеський авіахаб; відродження сучасного українського авіабудування та посилення співпраці у форматі Україна-країни ЄС — це головні цілі для нас… на найближчі роки, — зазначив президент Володимир Зеленський.



Глава держави також нагадав, що в Чернівцях, Рівному, Житомирі, Кривому Розі, Києві, Дніпрі, Харкові, Херсоні, Вінниці, Полтаві, на Одещині триває модернізація аеропортів, в яку держава інвестує мільярди гривень.

Зеленский також відзначив важливість підписання цьогоріч з ЄС Угоди про спільний авіапростір.