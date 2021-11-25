Три новых аэропорта и 34 млрд инвестиций обещает Кабмин госавиакомпании

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Ракурс

Три новых аэропорта появятся в Украине. Также на развитие авиационной отрасли Кабинет министров обещает выделить 34 млрд. грн. инвестиций до 2030 года.

Об этом стало известно 25 ноября на форуме «Большое строительство: Авиация. Туризм», который состоялся на территории аэропорта «Борисполь».

У нас есть стратегический документ с довольно сложным бюрократическим названием «Государственная целевая научно-техническая программа развития авиационной промышленности на 2021—2030 годы», содержащая очень важную продуманную дорожную карту с элементами лучшего мирового опыта развития авиастроительства. Предполагается, что общий объем инвестиций в эти годы составит свыше 34 млрд грн в развитие украинского авиастроительства, — заявил премьер-министр Денис Шмигаль.

По его словам, почти 45 высокотехнологичных предприятий авиастроения до 1 января 2025 года получили налоговые льготы, в том числе освобождение от налогообложения прибыли, уплаты налога на добавленную стоимость, уплаты земельного налога, ввозной пошлины на высокотехнологичное оборудование.

Запуск национального авиаперевозчика, новые современные аэропорты — вопрос не об единичных случаях; трансформация международного аэропорта «Борисполь» в мощнейший восточноевропейский авиахаб; возрождение современного украинского авиастроения и усиление сотрудничества в формате Украина-страны ЕС — это главные цели для нас… на ближайшие годы, — отметил президент Владимир Зеленский.



Глава государства также напомнил, что в Черновцах, Ровно, Житомире, Кривом Роге, Киеве, Днепре, Харькове, Херсоне, Виннице, Полтаве, Одесской области продолжается модернизация аэропортов, в которую государство инвестирует миллиарды гривен.

Зеленский также подчеркнул важность подписания в 2021 году Соглашения о совместном авиапространствес ЕС.