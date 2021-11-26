Карантин на Новый год – как будут работать курорты в Украине. Фото: Укринформ

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Карантин в Украине продолжит действовать во время празднования Нового года. Некоторые области к праздникам успеют выйти из «красной» зоны.

Ухудшения ситуации к концу года в Министерстве здравоохранения не ожидают. Об этом заявил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

К Новому году волна коронавируса уже должна выйти за территорию Украины. По прогнозам, которые мы используем, пиковые показатели заболеваемости и госпитализации приходятся на середину ноября, — отметил он.

Курорты во время праздников будут доступны для вакцинированных граждан. В то же время обеспечить контроль за сертификатами о вакцинации или ПЦР-тестами на подъемниках будет сложно.

Курорты предлагают определенную верификацию на пункте въезда, например, на входе в отель или на пункте проката спортивного снаряжения.

Там турист будет показывать свои документы о ПЦР-тесте или сертификат, на спортивную одежду ему наклеят специальную наклейку, которая будет иметь индивидуальный номер. Так человека можно будет идентифицировать в случае специальной проверки.

Напомним, Львовская и Луганская области по своей просьбе останутся в «красной зоне» карантина, несмотря на улучшение эпидемической ситуации с COVID-19.

Источник: «Интерфакс-Украина»