Северный поток. Фото: istock

https://racurs.ua/n163600-stalo-izvestno-skolko-poteryaet-ukraina-iz-za-zapuska-severnogo-potoka-2.html

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«Северный поток-2», российский газопровод, существенно сократит ежегодные доходы Украины от транзита через украинскую газотранспортную систему.

Доходы упадут к 1,2 млрд дол. уже к 2024 году. Об этом говорится в отчете Международного валютного фонда (МВФ).

За последние пять лет Украина ежегодно получала в среднем более 2,5 млрд дол. за предоставление Газпрому своих газопроводов. МВФ ожидает, что в 2021 году транзитные сборы будет примерно на 40% меньше, чем за последние годы. В то же время после запуска «Северного потока-2» объем газа, проходящего через Украину, может еще уменьшиться.

После этого, по прогнозу МВФ, доходы Украины от транзита могут снизиться даже до 1,2 млрд дол. в год.

Глава «Нафтогаза» Юрий Витренко прогнозировал, что Украина будет терять примерно 1,5% ВВП или 2 млрд дол. в год после запуска «Северного потока-2».

Напомним, ранее мы сообщали, что газопровод «Северный поток-2», призванный через Балтийское море напрямую соединить Россию и Германию, несет прямую угрозу безопасности поставок газа в Украине.