Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Северный поток. Фото: istock

Стало известно, сколько потеряет Украина из-за запуска «Северного потока-2»

26 ноя 2021, 12:06
999

«Северный поток-2», российский газопровод, существенно сократит ежегодные доходы Украины от транзита через украинскую газотранспортную систему.

Доходы упадут к 1,2 млрд дол. уже к 2024 году. Об этом говорится в отчете Международного валютного фонда (МВФ).

За последние пять лет Украина ежегодно получала в среднем более 2,5 млрд дол. за предоставление Газпрому своих газопроводов. МВФ ожидает, что в 2021 году транзитные сборы будет примерно на 40% меньше, чем за последние годы. В то же время после запуска «Северного потока-2» объем газа, проходящего через Украину, может еще уменьшиться.

После этого, по прогнозу МВФ, доходы Украины от транзита могут снизиться даже до 1,2 млрд дол. в год.


Глава «Нафтогаза» Юрий Витренко прогнозировал, что Украина будет терять примерно 1,5% ВВП или 2 млрд дол. в год после запуска «Северного потока-2».

Напомним, ранее мы сообщали, что газопровод «Северный поток-2», призванный через Балтийское море напрямую соединить Россию и Германию, несет прямую угрозу безопасности поставок газа в Украине.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.




Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров