Почему не успели использовать 400 тыс. доз вакцины AstraZeneca, рассказал Кузин

В Украине продолжается вакцинация от коронавируса, фото: Marco Verch

https://racurs.ua/n163599-pochemu-ne-uspeli-ispolzovat-400-tys-doz-vakciny-astrazeneca-rasskazal-kuzin.html

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В Украине утилизации подлежит только вакцина от коронавируса AstraZeneca — придется утилизировать чуть более 400 тыс. доз этого препарата, которые имели срок годности до конца октября.

Эту вакцину Центр общественного здоровья получил как гуманитарную помощь. Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин рассказал об этом в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

По мнению Кузина, вовремя использовать именно эту вакцину помешали антивакцинальные настроения и мифы об определенном проценте тромбозов, плохой переносимости, неэффективности вакцины и т. д.

Случалось, что люди приходили в пункт прививок и просили все что угодно, только не «Астразенеку». Даже несмотря на то, что многие вакцинированные люди получили именно этот препарат, и никаких нареканий не", — подчеркнул чиновник.

Кузин отметил, что сейчас в Украине нет вакцины, приобретенной за бюджетные средства, которую нужно было бы утилизировать.

Вакцины, закупленные за средства бюджета, могут быть утилизированы только в том случае, если полностью не использован многодозовый флакон. К примеру, у «Пфайзера» шестидозный флакон, и если из него вакцинировали меньше людей, остаются неиспользованные дозы. Но это обычные расходы, — сказал он.

По его словам, в Украине установлены определенные граничные нормы разлива вакцин из одного флакона, чтобы люди не зависели от количества доз в нем. Поскольку случаются случаи, когда-то кто-то из записанной на процедуру прививки группы людей по тем или иным причинам не пришел.

Поскольку пришедших на прививку людей должны провакцинировать, их не должны отправлять домой, и если есть остаток во флаконе, надо довакцинировать всех желающих. Важен человек, а не количество доз во флаконе, — подчеркнул Кузин.

Источник: «Интерфакс-Украина»