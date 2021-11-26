Чому не встигли використати 400 тис. доз вакцини AstraZeneca, розповів Кузін

В Україні триває вакцинація від коронавірусу, фото: Marco Verch

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В Україні наразі утилізації підлягатиме лише вакцина від коронавірусу AstraZeneca — доведеться утилізувати трохи більше 400 тис. доз цього препарату, які мали термін придатності до кінця жовтня.

Цю вакцину Центр громадського здоров’я отримав як гуманітарну допомогу. Головний санітарний лікар України Ігор Кузін розповів про це в інтерв’ю агентству «Інтерфакс-Україна».

На думку Кузіна, вчасно використати саме цю вакцину завадили антивакцинальні настрої і міфи про певний відсоток тромбозів, погану переносимість, неефективність вакцини тощо.

Траплялося, що люди приходили в пункт щеплень і просили все що завгодно, тільки не «Астразенеку». Навіть попри те, що багато вакцинованих людей отримали саме цей препарат, і жодних нарікань не мають, — наголосив чиновник.

Кузін зазначив, що наразі в Україні немає вакцини, придбаної за бюджетні кошти, яку потрібно було б утилізували.

Вакцини, закуплені за кошти бюджету, можуть бути утилізовані лише у випадку, якщо повністю не використаний багатодозовий флакон. Наприклад, у «Пфайзера» шестидозний флакон, і якщо з нього вакцинували менше людей, лишаються невикористані дози. Але це звичайні витрати, — зазначив він.

За його словами, в Україні встановлені певні граничні норми розливу вакцин з одного флакона, щоб люди не залежали від кількості доз у ньому. Оскільки трапляються випадки, колись хтось із записаної на процедуру щеплення групи людей з тих чи інших причин не прийшов.

Бо людей, які прийшли на щеплення, повинні провакцинувати, їх не мають відправляти додому, і якщо є залишок у флаконі, треба дощеплювати всіх бажаючих. Важлива людина, а не кількість доз у флаконі, — наголосив Кузін.

Джерело: «Інтерфакс-Україна»