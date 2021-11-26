Північний потік. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n163600-stala-vidomo-skilky-vtratyt-ukrayina-cherez-zapusk-pivnichnogo-potoku-2.html

Ракурс

«Північний потік-2», російський газогін, істотно скоротить щорічні доходи України від транзиту через українську газотранспортну систему.

Доходи впадуть до 1,2 млрд дол. вже до 2024 року. Про це йдеться у звіті Міжнародного валютного фонду (МВФ).

За останні п’ять років Україна щорічно отримувала в середньому понад 2,5 млрд дол. за надання Газпрому своїх газопроводів. МВФ очікує, що у 2021 році транзитні збори будуть приблизно на 40% меншими, ніж за останні роки. Натомість після запуску «Північного потоку-2» обсяг газу, що проходить через Україну, може ще зменшитися.

Після цього, за прогнозом МВФ, доходи України від транзиту можуть знизитися навіть до 1,2 млрд дол. на рік.

Очільник «Нафтогазу» Юрій Вітренко прогнозував, що Україна втрачатиме приблизно 1,5% ВВП або 2 млрд дол. на рік після запуску «Північного потоку-2».

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що газогін «Північний потік-2», покликаний через Балтійське море напряму з'єднати Росію та Німеччину несе пряму загрозу безпеці постачання газу в Україні.