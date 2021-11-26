COVID-сертифікат. Фото: Дія

https://racurs.ua/ua/n163603-covid-sertyfikat-vidteper-mojna-zvantajyty-v-diyi-yak-ce-zrobyty.html

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COVID-сертифікат відтепер можна завантажити в «Дії» у форматі PDF — раніше ця функція була доступна лише на онлайн-порталі.

Відтепер процедура генерування та звантаження сертифікату буде простою та не потребуватиме значних зусиль. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Зробили це для вашої зручності, оскільки відвідування центрів масової вакцинації, спілкування з користувачами показало, що багато хто все одно додатково скачує сертифікат із порталу, робить скриншоти QR, — пояснив Федоров.



Сертифікат діє 72 години з моменту здачі аналізу.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що COVID-сертифікат для перехворілих на інфекцію додали в «Дію» — його зможуть отримати лише ті громадяни, у яких лікар діагностував коронавірус і вніс дані до відповідної системи.