Зеленский – Бурба разгонял Майдан и хотел украсть формулу ковид-вакцины. Фото: Цензор нет

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Владимир Зеленский, президент Украины, прокомментировал дело «вагнеровцев» и участие в нем бывшего руководителя управления разведки Василия Бурбы.

По словам президента, Бурба управлял транспортом во время разгона Майдана и хотел украсть формулу вакцины от коронавируса. Об этом Зеленский заявил во время пресс-марафона 26 ноября, отвечая на вопросы журналистов.

До этого я говорил, что это была не наша операция и нас втягивали в нее — это был мой официальный ответ. Я знал о спецоперации, но хочу ее назвать операцией «Бурба». О нем не очень хорошо говорили, и я хотел его уволить. Он управлял транспортом СБУ, когда разгоняли Майдан. Но его решил оставить Петр Порошенко, — сказал глава государства.

Он признал, что не доверял Василию Бурбе и при планировании операции по посадке самолета с «вагнеровцами» задал ему ряд встречных вопросов — в частности о том, стоит ли сообщить об этом Турции, и риск захвата самолета боевиками после того, как ему будет приказано сесть в Украине.

Я действительно руководил операцией, которая была в Афганистане, — заявил Зеленский, объяснив для сравнения, что эта операция была организована и санкционирована ГУР Минобороны Украины и акцептована президентом.

Однако в случае операции с задержанием «вагнеровцев», отметил Зеленский, эта операция была скорее личной инициативой Бурбы.

Я заявил, что считаю, что это не наша операция, она не продумана подробно. Я готов акцептовать любую операцию, даже эту, если она будет проработана подробно и не пострадают люди. Эрдоган бы нам этого не простил, — эмоционально пересказал Зеленский свой разговор с Бурбой и причины отмены операции.

Он добавил, что «Украина не проводила эту операцию, поэтому глава Офиса президента не мог давать приказов ее отмены.

Нас вовлекли в эту операцию. Что мог приказывать Ермак по спецоперации? У него нет полномочий! Мне просто надоела эта история, — заявил Зеленский.

Также он сообщил, что Бурба предлагал ему раздобыть информацию о том, откуда начал распространяться коронавирус, украсть формулу вакцины и передать эту информацию России или Китаю. Президент сказал, что это была провокация от Порошенко, чтобы поссорить Украину с США.

Кроме того, Зеленский назвал бывшего руководителя управления разведки «бизнесменом», который построил себе дом за 11 млн.

Он бизнесмен, но это разведка, а не Бессарабка, — сказал президент, уточнив, что Бурба якобы «зарабатывал на информации» и из-за этого его уволили.

Также Зеленский заявил, что получил информацию о подготовке покушения на Бурбу. По словам президента, после этого он приказал предоставить ему «мощную охрану», но тот отказался.