Зеленський. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n163610-zelenskyy-ne-zmig-poyasnyty-chomu-zavyslo-rozsliduvannya-dtp-zi-slugou-truhinym.html

Ракурс

Володимир Зеленський, президент України, не зміг пояснити, чому розслідування ДТП з депутатом з фракції «Слуги народу» Олександром Трухіним опинилося у «підвішеному стані».

Він заявив, що «сам не знає, чому досі немає експертизи». Таку заяву президент зробив під час прес-конференції.

На питання журналіста щодо того, чому ДТП з Трухіним розслідують три місяці, а справу про нецензурний жест нардепа Гео Лероса розслідували за тиждень, він відповів, що не має відповіді на це питання і заявив, що це питання до правоохоронних органів.

Я сам не розумію, чому немає експертизи. Я розумію, що спочатку повинна бути експертиза, а потім висновки. Я так розумію, що є відео, яке каже, що його не було за кермом, — заявив Зеленський.



Зокрема, він підтвердив версію про те, що «слуги» нібито не було за кермом на момент ДТП.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Олександр Трухін пояснив своє мовчання після ДТП з постраждалими на Бориспільській трасі. За словами нардепа, коментувати аварію йому заборонили слідчі. Парламентар заявив, що не був п’яним, а своєї вини в дорожньо-транспортній пригоді не бачить.