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Ракурс
Владимир Зеленский рассказал, угрожает ли отставка главе ОП, фото: Pixabay

Ермак мощный человек — Зеленский рассказал, отправит ли в отставку главу ОП

26 ноя 2021, 14:19
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Владимир Зеленский, президент Украины, считает, что глава Офиса президента Андрей Ермак «мощный человек», терять которого «нецелесообразно».

Об этом он заявил во время пресс-марафона сегодня, 26 ноября, отвечая на вопросы журналистов, угрожает ли отставка Ермаку, который в последнее время оказался в эпицентре ряда скандалов.

Нецелесообразно терять мощных людей только потому, что господину Петру они не нравятся, — заявил Зеленский.

По его словам, Ермак занимался многими вопросами, в том числе освобождением пленных моряков и обменом узников.

С господином Ермаком говорит сегодня руководство лучших разведок разных государств. Всех наших партнеров, также главы аппаратов разных президентов. Его знают полностью, — заверил Зеленский.

Также он призвал не сравнивать Ермака с бывшим главой МВД времен президентства Виктора Януковича Виталием Захарченко.


Ермак не убивал людей и не давал таких команд, — подчеркнул Зеленский. — Господин Ермак наоборот возвращал людей, которых Порошенко должен был, согласно своим операциям вернуть домой. Это сделал Ермак.

Источник: Ракурс


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