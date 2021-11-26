Ермак мощный человек — Зеленский рассказал, отправит ли в отставку главу ОПhttps://racurs.ua/n163612-ermak-moschnyy-chelovek-zelenskiy-rasskazal-otpravit-li-v-otstavku-glavu-op.htmlРакурс
Владимир Зеленский, президент Украины, считает, что глава Офиса президента Андрей Ермак «мощный человек», терять которого «нецелесообразно».
Об этом он заявил во время пресс-марафона сегодня, 26 ноября, отвечая на вопросы журналистов, угрожает ли отставка Ермаку, который в последнее время оказался в эпицентре ряда скандалов.
Нецелесообразно терять мощных людей только потому, что господину Петру они не нравятся, — заявил Зеленский.
По его словам, Ермак занимался многими вопросами, в том числе освобождением пленных моряков и обменом узников.
С господином Ермаком говорит сегодня руководство лучших разведок разных государств. Всех наших партнеров, также главы аппаратов разных президентов. Его знают полностью, — заверил Зеленский.
Также он призвал не сравнивать Ермака с бывшим главой МВД времен президентства Виктора Януковича Виталием Захарченко.
Ермак не убивал людей и не давал таких команд, — подчеркнул Зеленский. — Господин Ермак наоборот возвращал людей, которых Порошенко должен был, согласно своим операциям вернуть домой. Это сделал Ермак.