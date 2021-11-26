Владимир Зеленский рассказал, угрожает ли отставка главе ОП, фото: Pixabay

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Ракурс

Владимир Зеленский, президент Украины, считает, что глава Офиса президента Андрей Ермак «мощный человек», терять которого «нецелесообразно».

Об этом он заявил во время пресс-марафона сегодня, 26 ноября, отвечая на вопросы журналистов, угрожает ли отставка Ермаку, который в последнее время оказался в эпицентре ряда скандалов.

Нецелесообразно терять мощных людей только потому, что господину Петру они не нравятся, — заявил Зеленский.

По его словам, Ермак занимался многими вопросами, в том числе освобождением пленных моряков и обменом узников.

С господином Ермаком говорит сегодня руководство лучших разведок разных государств. Всех наших партнеров, также главы аппаратов разных президентов. Его знают полностью, — заверил Зеленский.

Также он призвал не сравнивать Ермака с бывшим главой МВД времен президентства Виктора Януковича Виталием Захарченко.