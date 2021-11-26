В Bellingcat пристыдили Зеленского за пресс-марафон

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В Bellingcat пристыдили Зеленского за пресс-марафонhttps://racurs.ua/n163611-v-bellingcat-pristydili-zelenskogo-za-press-marafon.htmlРакурс
Пресс-конференция президента Украины Владимира Зеленского вызвала негативную реакцию на Западе.
Основатель Bellingcat Эллиот Гиггинс и руководитель журналистского расследования в отношении «вагнеровцев» Христо Грозев заявили, что они огорчены пресс-конференцией Зеленского. Такие заявления они опубликовали в своем Twitter.
Мне стыдно за эту пресс-конференцию, — говорится в сообщении.
Напомним, ранее мы сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский полностью отрицал свою причастность к спецоперации по попытке задержания «вагнеровцев». По его словам, план, предусматривавший посадку обманом в Украине самолета с вагнеровцами, он бы никогда не одобрил из-за авантюрности.
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