В Bellingcat пристыдили Зеленского за пресс-марафон

https://racurs.ua/n163611-v-bellingcat-pristydili-zelenskogo-za-press-marafon.html

Ракурс

Пресс-конференция президента Украины Владимира Зеленского вызвала негативную реакцию на Западе.

Основатель Bellingcat Эллиот Гиггинс и руководитель журналистского расследования в отношении «вагнеровцев» Христо Грозев заявили, что они огорчены пресс-конференцией Зеленского. Такие заявления они опубликовали в своем Twitter.

Мне стыдно за эту пресс-конференцию, — говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский полностью отрицал свою причастность к спецоперации по попытке задержания «вагнеровцев». По его словам, план, предусматривавший посадку обманом в Украине самолета с вагнеровцами, он бы никогда не одобрил из-за авантюрности.