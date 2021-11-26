У Bellingcat прес-марафон Зеленського назвали соромом

https://racurs.ua/ua/n163611-u-bellingcat-pres-marafon-zelenskogo-nazvaly-soromom.html

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Прес-конференція президента України Володимира Зеленського викликала негативну реакцію на Заході.

Засновник Bellingcat Еліот Гіггінс та керівник журналістського розслідування щодо «вагнерівців» Христо Грозєв заявили, що вони засмучені пресконференцією Зеленського. Такі заяви вони опублікували у своєму Twitter.

Мені соромно за цю прес-конференцію, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що президент України Володимир Зеленський повністю заперечив свою причетність до спецоперації зі спроби затримання «вагнерівців». За його словами, план, який передбачав посадку обманом в Україні літака з вагнерівцями він би ніколи не схвалив як авантюрний.