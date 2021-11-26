Єрмак потужна людина — Зеленський розповів, чи відправить у відставку голову ОПhttps://racurs.ua/ua/n163612-iermak-potujna-ludyna-zelenskyy-rozpoviv-chy-vidpravyt-u-vidstavku-golovu-op.htmlРакурс
Володимир Зеленський, президент України, вважає, що голова Офісу президента Андрій Єрмак «потужна людина», втрачати яку «недоцільно».
Про це він заявив під час прес-марафону сьогодні, 26 листопада, відповідаючи на питання журналістів, чи загрожує відставка Єрмаку, який останнім часом опинився в епіцентрі низки скандалів.
Недоцільно втрачати потужних людей, тільки тому, що пану Петру вони не подобаються, — заявив Зеленський.
За його словами, Єрмак займався багатьма питаннями, зокрема звільненням полонених моряків та обміном в’язнів.
З паном Єрмаком говорить на сьогодні керівництво найкращих розвідок різних держав. Всіх наших партнерів, також голови апаратів різних президентів. Його знають повністю, — запевнив Зеленський.
Також він закликав не порівнювати Єрмака з колишнім головою МВС часів президентства Віктора Януковича Віталієм Захарченком.
Єрмак не вбивав людей і не давав таких команд, — наголосив Зеленський. — Пан Єрмак навпаки повертав людей, яких Порошенко повинен був, згідно зі своїх тих чи інших операцій повернути додому. Це зробив Єрмак.