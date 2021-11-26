Володимир Зеленський розповів, чи загрожує відставка голові ОП, фото: Pixabay

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Володимир Зеленський, президент України, вважає, що голова Офісу президента Андрій Єрмак «потужна людина», втрачати яку «недоцільно».

Про це він заявив під час прес-марафону сьогодні, 26 листопада, відповідаючи на питання журналістів, чи загрожує відставка Єрмаку, який останнім часом опинився в епіцентрі низки скандалів.

Недоцільно втрачати потужних людей, тільки тому, що пану Петру вони не подобаються, — заявив Зеленський.

За його словами, Єрмак займався багатьма питаннями, зокрема звільненням полонених моряків та обміном в’язнів.

З паном Єрмаком говорить на сьогодні керівництво найкращих розвідок різних держав. Всіх наших партнерів, також голови апаратів різних президентів. Його знають повністю, — запевнив Зеленський.

Також він закликав не порівнювати Єрмака з колишнім головою МВС часів президентства Віктора Януковича Віталієм Захарченком.