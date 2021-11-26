Зеленський заявив, ким задоволений в уряді, про Шмигаля промовчав. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n163619-zelenskyy-zayavyv-kym-zadovolenyy-v-uryadi-pro-shmygalya-promovchav.html

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Володимир Зеленський, президент України, розповів чиєю роботою з урядовців він задоволений.

На думку глави держави, добре працюють міністр охорони Віктор Ляшко, очільник Міністерства інфраструктури Олександр Кубраков, міністр економіки Юлія Свириденко. Про це Зеленський сказав на прес-конференції 26 листопада.

У нас дуже потужний голова Офісу, який несе важкий хрест — заявив президент, додавши, що Єрмака критикують несправедливо.

Також Зеленський задоволений роботою заступника керівника ОП Ростислава Шурми. Також він пояснив, чому в політиці залишаються чиновники часів Януковича. Мовляв, ці люди — не соратники президента-втікача.

Ми всі жили за цих часів, всі живі люди та всі помиляємося. Не завжди вдається зробити крок вперед і не зробити потім крок назад. У нас є кілька кадрових перемог. Я думав, що їх буде десятки, але цього не сталось, — констатував президент.



На запитання від Bloomberg про можливі плани звільнити голову Нацбанку Кирила Шевченка Зеленський відповів, що «на сьогодні його перебування на посаді правильне».

Нагадаємо, Володимир Зеленський вважає, що голова Офісу президента Андрій Єрмак «потужна людина», втрачати яку «недоцільно». За його словами, Єрмак займався багатьма важливими питаннями, зокрема звільненням полонених моряків та обміном в’язнів.