Напад. Фото: Слово і діло

https://racurs.ua/ua/n163618-napad-rosiyi-zelenskyy-hoche-pochuty-garantiyi-putina-pro-myr.html

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Володимир Зеленський, президент України, заявив, що мінський процес щодо врегулювання ситуації на Донбасі загальмувався через коронавірус, енергетичну кризу й ситуацію в Білорусі після виборів.

Він наголосив, що наразі Україна не готова ризикувати нічим, оскільки марні спроби врегулювання битимуть по економіці. Про це він заявив під час прес-марафону.

Путін має публічно сказати, що Росія не планує й не готує повномасштабне вторгнення в Україну. Це був би потрібний та важливий сигнал зараз, — заявив Зеленський.



Також він додав, що зараз ситуація на фронті на Донбасі не гірша, ніж навесні, але не виключив, що можлива ескалація конфлікту. Він додав, що західні партнери обіцяють підтримку, але у якому вона буде форматі поки незрозуміло.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що президент України Володимир Зеленський прокоментував загрозу повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Він зазначив, що керівник Офісу президента Андрій Єрмак найближчим часом спробує сконтактувати з російською владою.