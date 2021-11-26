Нападение. Фото: Слово и дело

https://racurs.ua/n163618-napadenie-rossii-zelenskiy-hochet-uslyshat-garantii-putina-o-mire.html

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Владимир Зеленский, президент Украины, заявил, что минский процесс по урегулированию ситуации на Донбассе затормозился из-за коронавируса, энергетического кризиса и ситуации в Беларуси после выборов.

Он подчеркнул, что сейчас Украина не готова рисковать ничем, поскольку напрасные попытки урегулирования будут бить по экономике. Об этом он заявил во время пресс-марафона.

Путин должен публично сказать, что Россия не планирует и не готовит полномасштабное вторжение в Украину. Это был бы нужный и важный сигнал сейчас, — заявил Зеленский.



Также он добавил, что сейчас ситуация на фронте на Донбассе не хуже, чем весной, но не исключил, что возможна эскалация конфликта. Он добавил, что западные партнеры обещают поддержку, но в каком она будет формате пока неясно.

Напомним, ранее мы сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал угрозу полномасштабного вторжения Российской Федерации. Он отметил, что руководитель Офиса президента Андрей Ермак в ближайшее время попытается связаться с российскими властями.