Акции Ахметова упали после обвинений Зеленского. Фото: УП

https://racurs.ua/n163617-akcii-ahmetova-upali-posle-obvineniy-zelenskogo.html

Ракурс

После заявлений президента Владимира Зеленского об олигархе Ринате Ахметове еврооблигации его энергетического холдинга ДТЭК упали в цене.

Зеленский обвинил олигарха в шантаже власти энергетическим кризисом. Об этом президент сказал во время пресс-марафона.

Судя по графику, пик падения DTEK Finance PLC DL-Notes 2021пришелся на 14:20, после этого график пошел вверх.

Падение составило с 55 до 46, то есть 17%, но потом начался рост до 50. То есть сейчас падение с начала торгов составило 9%.

Напомним, что Владимир Зеленский на пресс-конференции 26 ноября заявил, что Ринат Ахметов готовит государственный переворот. По словам президента, бизнесмена и олигарха якобы «снаружи вовлекают в процесс».