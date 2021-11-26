Акции Ахметова упали после обвинений Зеленского

Акции Ахметова упали после обвинений Зеленскогоhttps://racurs.ua/n163617-akcii-ahmetova-upali-posle-obvineniy-zelenskogo.htmlРакурс
После заявлений президента Владимира Зеленского об олигархе Ринате Ахметове еврооблигации его энергетического холдинга ДТЭК упали в цене.
Зеленский обвинил олигарха в шантаже власти энергетическим кризисом. Об этом президент сказал во время пресс-марафона.
Судя по графику, пик падения DTEK Finance PLC DL-Notes 2021пришелся на 14:20, после этого график пошел вверх.
Падение составило с 55 до 46, то есть 17%, но потом начался рост до 50. То есть сейчас падение с начала торгов составило 9%.
Напомним, что Владимир Зеленский на пресс-конференции 26 ноября заявил, что Ринат Ахметов готовит государственный переворот. По словам президента, бизнесмена и олигарха якобы «снаружи вовлекают в процесс».
У нас есть не только агентурная информация, но и звуковая информация представителей Украины и России, где обсуждают участие Ахметова в госперевороте в Украине. Что он готов выделить на это миллиард долларов. Это «подстава» бизнесмена Рината Ахметова. Его вовлекают в войну против государства Украины. Нельзя воевать против своего народа и президента, избранного народом Украины, — заявил Зеленский.