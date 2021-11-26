Зеленский обвинил журналиста в обострении ситуации на Донбассе. Фото: Ракурс

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Ракурс

Владимир Зеленский, президент Украины, упрекнул журналиста Юрия Бутусова в том, что тот показал видео атаки «байрактара» в ООС.

Сначала Бутусов поинтересовался у Зеленского, почему он сотрудничал с чиновниками времен Януковича. Этот вопрос прозвучал на пресс-марафоне президента Украины в пятницу, 26 ноября.

Речь идет о Руслане Демченко, который некоторое время работал на должности руководителя управления разведки. Бутусов назвал его соавтором Харьковских соглашений, ведь Демченко в то время был заместителем министра иностранных дел.

Также журналист заявил, что Зеленский использует свой статус, чтобы оклеветать военнослужащих, потому что они не могут ответить в прямом эфире. Вместе с тем президент «покрывает преступления людей, которые провалили не одну спецоперацию».

В ответ Зеленский заявил, что Демченко работал в администрации Петра Порошенко, тот его «как будто прятал». Президент добавил, что политик не ставил подпись в скандальных Харьковских соглашениях.

Турчинов потерял Крым, а Порошенко — один из людей, потерявших Донбасс. Я считаю, что такого мнения придерживается большинство людей, — заявил глава государства.

Также Зеленский жестко упрекнул Бутусова в том, что тот опубликовал эпизод применения «байрактара» украинскими военными на Донбассе.

Вы говорите мне за ответственность за жизнь и смерть людей, однако за последнюю неделю разговоры с представителями ЕС и США я проводил из-за вас. Вы первый человек, который показал информацию об ответе нашего украинского дрона по незаконным вооруженным формированиям на временно оккупированном Донбассе. Вы выкладываете такую ​​информацию, господин Бутусов, так же как и сливали информацию о господине Бурбе… На вашей совести гибель людей. После этого (публикации видео — ред.) сколько было на нас атак и бомб, сброшенных дронами, — сказал президент.

Кроме этого, президент потребовал от Бутусова признаться, что бывший начальник Главного управления разведки Василий Бурба «слил» ему информацию о провале спецоперации по «ЧВК Вагнера». Бутусов в ответ обвинил Зеленского во лжи.