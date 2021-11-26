Зеленський звинуватив журналіста в загостренні ситуації на Донбасі (ВІДЕО)

Зеленський звинуватив журналіста в загостренні ситуації на Донбасі. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n163613-zelenskyy-zvynuvatyv-jurnalista-v-zagostrenni-sytuaciyi-na-donbasi-video.html

Ракурс

Володимир Зеленський, президент України, дорікнув журналісту Юрію Бутусову за те, що той показав відео атаки «байрактара» в ООС.

Спочатку Бутусов поцікавився в Зеленського, чому той співпрацював з чиновниками часів Януковича. Це питання прозвучало на прес-марафоні президента України в п’ятницю, 26 листопада.

Мова йде про Руслана Демченка, який певний час працював на посаді керівника управління розвідки. Бутусов назвав його співавтором Харківських угод, адже Демченко на той час був заступником міністра закордонних справ.

Також журналіст заявив, що Зеленський використовує свій статус, щоб зганьбити військовослужбовців, бо вони не можуть відповісти в прямому ефірі. Натомість президент «покриває злочини людей, які провалили не одну спецоперацію».

У відповідь Зеленський заявив, що Демченко працював в адміністрації Петра Порошенка, той його «начебто сховав». Президент додав, що політик не ставив свій підпис у скандальних Харківських угодах.

Турчинов втратив Крим, а Порошенко — один із людей, що втратили Донбас. Я вважаю, такої думкою дотримується більшість людей, — заявив глава держави.

Також Зеленський жорстко дорікнув Бутусову за те, що той опублікував епізод застосування «байрактара» українськими військовими на Донбасі.

Ви кажете мені за відповідальність за життя та смерті людей, однак за останній тиждень розмови з представниками ЄС та США я проводив через вас. Ви перша людина, яка показала інформацію щодо відповіді нашого українського дрона по незаконних збройних формуваннях на тимчасово окупованому Донбасі. Ви викладаєте таку інформацію, пане Бутусов, так само як і зливали інформацію щодо пана Бурби… На вашій совісті загибель людей. Після цього (публікації відео — ред.) скільки було на нас атак і бомб, скинутих дронами, — сказав президент.

Крім цього, президент вимагав від Бутусова зізнатися, що колишній начальник Головного управління розвідки Василь Бурба «злив» йому інформацію про провал спецоперації щодо «ПВК Вагнера». Бутусов у відповідь звинуватив Зеленського у брехні.