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Владимир Путин, фото: «ИноСМИ»

У Путина отреагировали на слова Зеленского о подготовке переворота

26 ноя 2021, 14:56
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В России отреагировали на слова Владимира Зеленского о планах страны-агрессора по участию в госперевороте в Украине, прозвучавших сегодня, 26 ноября, во время пресс-марафона.

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков в общении с журналистами опроверг наличие у России таких планов, сообщает агентство «Интерфакс».

У России не было никаких планов участвовать. И Россия никогда не занимается вообще такими делами, — заверил Песков.


Напомним, Зеленский заявил, что располагает информацией о готовящейся с участием россиян попытке госпереворота, запланированной на 1−2 декабря. По словам Зеленского, есть записи, на которых с представителями России обсуждается участие Рината Ахметова в госперевороте.

Источник: «Интерфакс»

Источник: Ракурс


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