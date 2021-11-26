У Путіна відреагували на слова Зеленського про підготовку перевороту

Володимир Путін, фото: «ИноСМИ»

https://racurs.ua/ua/n163616-u-putina-vidreaguvaly-na-slova-zelenskogo-pro-pidgotovku-perevorotu.html

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У Росії відреагували на слова Володимира Зеленського про плани країни-агресора щодо участі у держперевороті в Україні, які пролунали сьогодні, 26 листопада, під час прес-марафону.

Прес-секретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков у спілкуванні із журналістами заперечив наявність в Росії таких планів, повідомляє агентство «Інтерфакс».

Росія не мала жодних планів брати участь. І Росія ніколи не займається взагалі такими справами, — запевнив Пєсков.



Нагадаємо, Зеленський заявив, що має в своєму розпорядженні інформацію про спробу держперевороту, яка готується за участю росіян, заплановану на 1−2 грудня. За словами Зеленського, є записи, на яких із представниками Росії обговорюють участь Ріната Ахметова у держперевороті.

Джерело: «Інтерфакс»