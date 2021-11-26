Пат, шах чи мат. Зеленський назвав партією у шахи ліквідацію Окружного адмінсуду, фото - pixabay

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Володимир Зеленський має намір ліквідувати ОАСК — Окружний адмінсуд Києва. Утім, поки президент анонсував тільки прогрес у судовій та антикорупційній реформах.

За його словами, покращення ситуації в цій сфері відбулося після зміни спікера Ради.

Невідкладний закон президента про ліквідацію Окружного адміністративного суду Києва досі не ухвалили, оскільки його не підтримували у парламенті.

Так Зеленський розповів на прес-марафоні 26 листопада.

Президент назвав процес ліквідації ОАСК шаховою партією, а для ухвалення закону про ОАСК необхідно було «переламувати Раду».

Зеленський натякнув на компроміс у Раді: відтермінування закону про ОАСК дозволило дати старт судовій реформі через ухвалення закону про Вищу кваліфікаційну комісію суддів.

Глава держави нагадав, що більшість у Раді встигла проголосувати за ключові закони у судовій реформі: про повноваження міжнародних експертів у відборі суддів.

Це сталося 14 липня, коли парламент підтримав законопроект про новий порядок обрання та призначення членів Вищої ради правосуддя, а також про діяльність дисциплінарних інспекторів ВРП.

У жовтні Зеленський пояснив гальмування з ліквідацією ОАСК тим, що процес стримував спікер Дмитро Разумков.

Президент у квітні вніс у Раду невідкладний закон про ліквідацію ОАСК.