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Ракурс
«Квартал 95» заробляє гроші в Росії — що відповів Зеленський. Фото: istock

«Квартал 95» заробляє гроші в Росії — що відповів Зеленський

26 лис 2021, 14:44
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Володимир Зеленський, президент України, заявив, що не заробляє на продажі серіалів «Кварталу 95» в Росію.

Зокрема, він кинув «шпильку» в адресу екс-президента Порошенка, і наголосив, що не входить до трастового фонду. Таку заяву він зробив під час прес-конференції.


Я не працюю в студії «Квартал 95», не входжу до трастового фонду, я не Порошенко, який нормально торгував у розпал війни. Друге — некоректно порівнювати медіапростір із цукерками, бо, до речі, ці цукерки продавалися й на тимчасово окупованих територіях, — заявив він.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що один з авторів та «зірок» «Кварталу 95» Олександр Пікалов розповів про те, як зараз працює студія та її розважальні передачі. Пікалов — виконавець ролі президента-втікача Віктора Януковича у «Вечірньому кварталі» — сказав, що концертів нині поменшало, корпоративів немає, але телевізійні проекти все ще допомагають заробляти.

Джерело: Ракурс


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