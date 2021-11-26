«Квартал 95» зарабатывает деньги в России — что ответил Зеленский. Фото: istock

https://racurs.ua/n163614-kvartal-95-zarabatyvaet-dengi-v-rossii-chto-otvetil-zelenskiy.html

Ракурс

Владимир Зеленский, президент Украины, заявил, что не зарабатывает на продаже сериалов «Квартала 95» в Россию.

В частности, он добавил «шпильку» в адрес экс-президента Порошенко, и подчеркнул, что не входит в трастовый фонд. Такое заявление он сделал во время пресс-конференции.

Я не работаю в студии «Квартал 95», не вхожу в трастовый фонд, я не Порошенко, который нормально торговал в разгар войны. Второе — некорректно сравнивать медиапространство с конфетами, потому что, кстати, эти конфеты продавались и на временно оккупированных территориях, — заявил он.



Напомним, ранее мы сообщали, что один из авторов и «звезд» «Квартала 95» Александр Пикалов рассказал о том, как сейчас работает студия и ее развлекательные передачи. Пикалов — исполнитель роли президента-беглеца Виктора Януковича в «Вечернем квартале» — сказал, что концертов сейчас стало меньше, корпоративов нет, но телевизионные проекты все еще помогают зарабатывать.