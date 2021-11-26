Пат, шах или мат. Зеленский назвал партией в шахматы ликвидацию Окружного админсуда

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Владимир Зеленский намерен ликвидировать ОАСК — Окружной админсуд Киева. Впрочем, пока президент анонсировал только прогресс в судебной и антикоррупционной реформе.

По его словам, улучшение ситуации в этой сфере произошло после смены спикера Рады.

Безотлагательный закон президента о ликвидации Окружного административного суда Киева до сих пор не был принят, поскольку его не поддерживали в парламенте.

Так Зеленский рассказал на пресс-марафоне 26 ноября.

Президент назвал процесс ликвидации ОАСК шахматной партией, а для принятия закона об ОАСК необходимо было «переламывать Раду».

Зеленский намекнул на компромисс в Раде: отсрочка закона об ОАСК ращрешила дать новый старт судебной реформе и принять закон о Высшей квалификационной комиссии судей.

Глава государства напомнил, что большинство в Раде успело проголосовать за ключевые законы в судебной реформе, например, о полномочиях международных экспертов по отбору судей.

Это произошло 14 июля, когда парламент поддержал законопроект о новом порядке избрания и назначении членов Высшего совета правосудия, а также о деятельности дисциплинарных инспекторов ВСП.

В октябре Зеленский объяснил торможение с ликвидацией ОАСК тем, что процесс сдерживал спикер Дмитрий Разумков.

Президент в апреле внес в Раду безотлагательный закон о ликвидации ОАСК.