Акції Ахметова обвалилися після звинувачень Зеленського

Акції Ахметова обвалилися після звинувачень Зеленськогоhttps://racurs.ua/ua/n163617-akciyi-ahmetova-obvalylysya-pislya-zvynuvachen-zelenskogo.htmlРакурс
Після заяв президента Володимира Зеленського про олігарха Ріната Ахметова єврооблігації його енергетичного холдингу ДТЕК обвалилися.
Зеленський звинуватив олігарха в шантажі влади енергетичною кризою. Про це президент сказав під час прес-марафону.
Нагадаємо, Володимир Зеленський на прес-конференції 26 листопада заявив, що Рінат Ахметов готує державний переворот. За словами президента, бізнесмена та олігарха начебто «ззовні втягують у процес».
У нас не лише агентурна інформація, а й звукова інформація представників України та представників Росії, де обговорюють участь Ріната Ахметова у держперевороті в Україні. Що він готовий виділити мільярд доларів. Це є підставою бізнесмена Ріната Ахметова. Його втягують у війну проти держави України. Не можна воювати проти свого народу та президента, якого обрали народ України, — заявив Зеленський.