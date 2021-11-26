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Ракурс
Акції Ахметова обвалилися після звинувачень Зеленського. Фото: УП

Акції Ахметова обвалилися після звинувачень Зеленського

26 лис 2021, 14:58
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Після заяв президента Володимира Зеленського про олігарха Ріната Ахметова єврооблігації його енергетичного холдингу ДТЕК обвалилися.

Зеленський звинуватив олігарха в шантажі влади енергетичною кризою. Про це президент сказав під час прес-марафону.

Нагадаємо, Володимир Зеленський на прес-конференції 26 листопада заявив, що Рінат Ахметов готує державний переворот. За словами президента, бізнесмена та олігарха начебто «ззовні втягують у процес».


У нас не лише агентурна інформація, а й звукова інформація представників України та представників Росії, де обговорюють участь Ріната Ахметова у держперевороті в Україні. Що він готовий виділити мільярд доларів. Це є підставою бізнесмена Ріната Ахметова. Його втягують у війну проти держави України. Не можна воювати проти свого народу та президента, якого обрали народ України, — заявив Зеленський.

Джерело: Ракурс


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