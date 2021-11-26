Акції Ахметова обвалилися після звинувачень Зеленського. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n163617-akciyi-ahmetova-obvalylysya-pislya-zvynuvachen-zelenskogo.html

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Після заяв президента Володимира Зеленського про олігарха Ріната Ахметова єврооблігації його енергетичного холдингу ДТЕК обвалилися.

Зеленський звинуватив олігарха в шантажі влади енергетичною кризою. Про це президент сказав під час прес-марафону.

Нагадаємо, Володимир Зеленський на прес-конференції 26 листопада заявив, що Рінат Ахметов готує державний переворот. За словами президента, бізнесмена та олігарха начебто «ззовні втягують у процес».