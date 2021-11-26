У світі триває епідемія коронавірусу, фото:

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Новий «ботсванський» штам коронавірусу B.1.1.529 SARS-CoV-2 має дві характеристики, які непокоять медиків — у нього висока ймовірність передачі між людьми та певний рівень «імунної втечі» (здатності уникати розпізнавання імунною системою).

Про це розповів колишній голова Консультативного комітету міністрів Південної Африки з COVID-19 Салім Абдул Карім, повідомляє агентство Associated Press.

За словами Каріма, штам B.1.1.529 має характеристики і мутації всіх інших чотирьох поширених штамів коронавірусу.

В деяких діагностичних тестах він поводиться так само, як «альфа». Але у нього є й мутації, які дуже схожі на бета- і гамма-варіант, а саме: імунна втеча, тобто нездатність організму розпізнавати вірус. Крім цього він має мутації, близькі до вірусу штаму «дельта», тобто він може досить швидко передаватися, — наголосив Карім.

Він зазначив, що у Південній Африці очікували на новий варіант коронавірусу і заздалегідь до цього підготувалися, запровадивши системи спостереження, щоб якомога швидше ідентифікувати новий штам.

Тож нам пощастило, що ми виявили його досить рано, — зазначив Карім.

Карім наголосив, що наразі вченим дуже мало відомо про те, як новий штам коронавірусу себе поводить і як спричиняє захворювання.

У Агентстві охорони здоров’я Великої Британії раніше заявляли, що у B.1.1.529 шипоподібний білок, який вірус використовує для інфікування клітин, значно відрізняється від білка оригінального коронавірусу, на якому базуються вакцини проти коронавірусної хвороби COVID-19.

Новий штам коронавірусу поступово поширюється світом. Так, сьогодні, 26 листопада, Міністерство охорони здоров’я Ізраїлю оголосило про виявлення штаму B.1.1.529 у громадянина, який повернувся з африканської республіки Малаві. Крім того, цей штам підозрюється у ще двох осіб, які наразі перебувають на самоізоляції.

Джерело: Associated Press