Президент призначив двох суддів КСУ замість Тупицького і Касмініна

https://racurs.ua/ua/n163623-prezydent-pryznachyv-dvoh-suddiv-ksu-zamist-tupyckogo-i-kasminina.html

Ракурс

Указом президента України суддями Конституційного суду України призначено Олександра Петришина і Оксану Грищук.

В указі глави держави, який опублікували 26 листопада, цих суддів призначенно замість Олександра Тупицького та Олександра Касмініна.

Відповідно до закону «Про Конституційний суд України» суддя Конституційного суду складає присягу не пізніше п’ятого робочого дня з дня призначення судді на посаду. Вже наступного тижня новопризначені судді мають скласти присягу на спеціальному засіданні КСУ.

Повноваження Тупицького і Касмініна, указ про призначення яких президент скасував у 2021 році, завершуються в 2022 році, якщо тільки сам КСУ їх не звільнить раніше.

Оксана Грищук — професор кафедри теорії та філософії права юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, доктор юридичних наук.

Олександр Петришин — президент Національної академії правових наук України, дійсний член (академік) НАПрН України.

Нагадаємо, що 22 жовтня 2021 року завершились співбесіди з кандидатами у судді Конституційного суду України за квотою президента України.

Комісія по відбору склала фінальний список претендентів. Президент міг вибрати та призначити двох суддів КСУ із затвердженого списку кандидатів.

До списку кандидатів тоді увійшли:

Олександр Водянников — національний радник з юридичних питань; Координатор проектів ОБСЄ в Україні;

Олександр Петришин — президент Національної академії правових наук України, дійсний член (академік) НАПрН України;

Олександр Сибига — суддя Вищого господарського суду України;

Оксана Щербанюк — завідувач кафедри процесуального права, доктор юридичних наук, професор Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича;

Михайло Савчин — професор кафедри адміністративного, фінансового, інформаційного права Ужгородського національного університету;

Оксана Грищук — професор кафедри теорії та філософії права юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, доктор юридичних наук;

Олександра Кармаза — член Центральної виборчої комісії.

Велика палата Верховного суду 17 листопада відмовилася зупинити провадження у справі за позовом відсотороненого указом президента України голови Конституційного суду Олександра Тупицького.

У ВС тоді відмовили Офісу президента, який просив зупинити розгляд справи про законність звільнення Тупицького. Дату наступного засідання поки не призначили. Банкова просила суд зупинити розгляд.

Тупицький судиться із Володимиром Зеленським щодо скасування указу від 27 березня. Тоді президент скасував указ одного зі своїх попередників (Віктора Януковича) про призначення Тупицького на посаду судді КСУ.

Раніше Верховний суд зупинив провадження також і в справі за позовом Тупицького, в якому оскаржено указ президента про відсторонення позивача від посади судді КСУ.

Наразі у Конституційному суді перебуває справа про правомірність відсторонення Тупицького від посади судді КСУ, а от питання про правомірність скасування указу про його призначення на посаду розглянуть одночасно і Верховний, і Конституційний суди.

19 жовтня Конституційний суд відкрив провадження у справі за поданням 49 нардепів щодо відповідності Конституції України указів президента України, які відсторонювали суддів Тупицького та Олександра Касмініна.