В Киеве «Родину-мать» предлагают превратить в архистратига Михаила. Фото: khreschatyk.news

https://racurs.ua/n163625-v-kieve-rodinu-mat-predlagaut-prevratit-v-arhistratiga-mihaila.html

Ракурс

В Киеве зарегистрирована петиция с просьбой превратить статую «Родина-мать» в архистратига Михаила.

Автор петиции Александр Артемов предложил «убрать ей грудь». Документ должен набрать 6 тыс. подписей, чтобы его рассмотрели. Петиция размещена на сайте Киевсовета.

Отмечается, что статуя на Печерских холмах Киева является самым высоким монументальным сооружением в Европе и привлекает туристов.

Но первоначальный замысел и советская эстетика этого сооружения не отвечают современным политическим и идеологическим требованиям общества, — пишет автор.

Он отметил, что демонтаж является нецелесообразным по экономическим соображениям. Но мужественную женщину с мечом и щитом в руках можно превратить в статую архистратига Михаила.

С этой целью убрать грудь, заменить советский герб гербом Киева и демонтировать крылья. Если найдутся дополнительные средства — сделать крылья подвижными, чтобы они колебались под действием ветра, — говорится в петиции.

Напомним, ранее в Киеве демонтировали памятный знак в честь дружбы Киева и Москвы, который находился в сквере по улице Маршала Якубовского, 8 в Голосеевском районе. Теперь монумент разместят в музее тоталитаризма.