Во время обысков, фото: ГПСУ

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В Закарпатье правоохранители разоблачили группу из пяти жителей Закарпатья, которые подделывали COVID-сертификаты.

Их услугами воспользовалось около 4,5 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Сведения о клиентах фигурантов уголовного производства будут учтены пограничниками в пунктах пропуска через государственную границу Украины с целью выявления подделок, — подчеркивают в ГПСУ.

Отмечается, что злоумышленники, работая в компаниях по трудоустройству граждан Украины за рубежом, предлагали услуги по изготовлению поддельных международных сертификатов о вакцинации, ПЦР-тестов и страховых полисов.

Стоимость их «услуг» составляла от 500 до 2,5 тыс. грн — в зависимости от необходимости внесения сведений в электронную систему с последующей генерацией сертификата в приложении «Дія».

Рекламу своих услуг и поиск клиентов фигуранты осуществляли преимущественно в социальных сетях, — отмечают в ГПСУ.

Отмечается, что в ходе проведенных правоохранителями семи обысков в транспортных средствах, а также по местам жительства и работы фигурантов были изъяты:

компьютерная техника, на которой содержались бланки и международные сертификаты о вакцинации украинского и словацкого образцов со сгенерированными QR-кодами;

бланки отрицательных ПЦР-тестов, готовые для внесения изменений с последующей печатью;

мобильные телефоны;

жесткие диски;

печати;

незаполненные листы с проставленными печатями;

около 1 тыс. незаполненных номерных страховых бланков с отпечатками печатей и подписями.

Отмечается, что правоохранители устанавливают работников пунктов вакцинации, которые вносили информацию о фиктивном вакцинировании в электронную базу системы здравоохранения.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса (мошенничество). Продолжаются следственные действия.