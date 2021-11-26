Зеленський зізнався, що таки відпочивав з Єрмаком у Карпатах. Фото: УП

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Володимир Зеленський, президент України, підтвердив інформацію про те, що літав на державну резиденцію в Гуту на вихідних 19−20 листопада.

Також глава держави зізнався, що використав для цього гелікоптер рятувальників, бо «президентський літак зламався». Про це він заявив під час прес-марафону з журналістами у п’ятницю, 26 листопада.

Зеленський почав скаржитися журналістам, що у Києві він не може відпочити, хоча має право на особисте життя. Також він сказав, що президентський літак потрібно ремонтувати, а гроші на ремонт виділяти бояться, щоби не розганяли «зраду».

Президент також стверджує, що літає зазвичай вертольотами, але й вони зламалися. Тому він разом із Єрмаком та його родиною полетіли двома військовими гелікоптерами та одним вертольотом ДСНС.

Цього дня очільнику Офісу президента виповнилося 50 років. У Карпатах Зеленський та Єрмак вирішили попрацювати з міністром регіонів Олексієм Чернишовим, який був неподалік.

За словами Зеленського, після цього уранці він вилетів до Києва з Єрмаком на покладанні квітів на алеї Небесної сотні. Потім президент повернувся до Синегори разом із Єрмаком. Але день народження глави ОП, як запевняє президент, вони не святкували.

- Ми вилетіли о 6 ранку… - О 7. - О 6 ранку… - О 7. - Дай вам Бог здоров‘я, Міша! Це ж так важливо! Не о 6, а о 7! Це важливо! І не за московським часом, а то це зрада! — емоційно відповів президент на зауваження журналіста.

Нагадаємо, в розслідуванні «Української правди» йшлося, що Андрій Єрмак святкував свій 50-тий день народження на державній дачі в Карпатах разом із президентом Володимиром Зеленським. Гостей доставляли за допомогою гелікоптерів Державної служби з надзвичайних ситуацій, які «підвозили» людей до резиденції.

Журналісти встановили, що Зеленський і Єрмак у п’ятницю вдень залишили Банкову до закінчення робочого дня й полетіли в Карпати до державної резиденції президента України Синьогора, де в неділю Андрій Єрмак мав відсвяткувати ювілей.