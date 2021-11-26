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Ракурс
В Україні 27 листопада очікується відносно тепла погода

Відносно тепло, але з дощами — погода в Україні на 27 листопада (КАРТА)

26 лис 2021, 17:35
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Погода в Україні 27 листопада буде відносно теплою погодою.

Проте водночас очікуються помірні дощі (вдень на Правобережжі місцями невеликі дощі). Про це повідомляє Gismeteo.

Також вночі та вранці у більшості областей очікуються пориви вітру 15−20 м/с, на високогір’ї Карпат — 25−30 м/с.

Температура повітря вночі становитиме +1…+6° (у східних областях 0…-5°) вдень — +6…+11° (на півдні до +15°). В Карпатах очікується мокрий сніг та дощ, температура протягом доби становитиме близько 0°.

Температура повітря в Європі о 14.00 27 листопада, дані: Gismeteo

Погода в Києві 27 листопада передбачає мінливу хмарність та невеликий дощ вдень та вночі. Стовпчики термометрів вночі опустяться до +3…+5°, вдень — піднімуться до +8…+10°. Вітер південний, 7−12 м/с.

Погода в Києві 27 листопада, дані: Gismeteo

Погода у Львові також передбачає мінливу хмарність та невеликий дощ вдень та вночі. Температура повітря вночі становитиме +2…+4°, вдень — +5…+7°. Вітер південний, 7−12 м/с.

Погода у Львові 27 листопада, дані: Gismeteo

Погода в Одесі передбачає мінливу хмарність та дощ вночі, вдень — без істотних опадів. Термометри вночі покажуть +2…+4°, вдень — +5…+7°. Вітер південний, 7−12 м/с.

Погода в Одесі 27 листопада, дані: Gismeteo

Погода у Харкові буде похмурою. Вночі — без опадів, вдень — дощ. Синоптики прогнозують температуру повітря −1…−3°, вдень — +5…+7°. Вітер південний, 7−12 м/с.

Погода у Харкові 27 листопада, дані: Gismeteo


Геомагнітний стан у Києві 27 листопада буде досить неспокійним, протягом доби очікуються збурення.

Геомагнітна обстановка. Інфографіка: Gismeteo

Джерело: Ракурс


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