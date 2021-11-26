Україна передала РФ списки на обмін полоненими. Фото:

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Україна передала російській стороні верифіковані списки на обмін полоненими.

У Києві тепер розраховують, що питання українських полонених підніме президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден під час розмови з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним. Про це 26 листопада заявив президент України Володимир Зеленський під час прес-марафону, який транслювали в YouTube.

За словами президента, список українців та кримських татар, яких утримує Москва, передали Туреччині, а президента Реджеп Тайїп Ердоган передав його Путіну.

Він в цілому просив, але упор робив на кримських татар. Відповіді поки немає, — зазначив Зеленський.



Глава держави зізнався, що українська сторона чекає розмови Байдена й Путіна. Президент додав, що крім прямих домовленостей України з керівництвом Росії щодо обміну полонених, ніякі інші формати не спрацювали.

Нагадаємо, у червні радник керівника Офісу президента Олексій Арестович заявляв, що в списку на найближчий обмін перебуває 90 осіб — військовослужбовці і співробітники спецслужб України, які потрапили в полон під час виконання бойових завдань.