Вакцина BioNTech и Pfizer. Фото: voanews.com

https://racurs.ua/n163632-ustoychivost-botsvanskogo-shtamma-k-covid-vakcinam-proveryat-biontech-i-pfizer.html

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Вакцину от коронавируса против нового варианта В.1.1.529, который имеет 32 мутации, начали тестировать компании BioNTech и Pfizer.

Производители популярной COVID-вакцины хотят понять, сможет ли их препарат противодействовать новому штамму. Результаты обещают опубликовать через две недели. Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление BioNTech.

Мы понимаем обеспокоенность экспертов и немедленно начали тестирование варианта B.1.1.529. Мы ожидаем получения дополнительных данных по результатам лабораторных тестов не позднее, чем за две недели, — говорится в заявлении.

Также в компании заверили, что смогут изменить вакцину в течение шести недель и отгрузить первые партии в течение 100 дней.

Напомним, новый вариант коронавируса обнаружили британские ученые в Южной Африке, Ботсване и Гонконге. Этот штамм содержит 32 мутации и может быть устойчив к вакцинам. Ученые предполагают, что штамм мог возникнуть во время длительной инфекции у человека с ослабленным иммунитетом, например, у больного СПИДОМ.

Медики заявляют, что «ботсванский» штамм коронавируса B.1.1.529 SARS-CoV-2 имеет две характеристики, которые беспокоят — у него высокая вероятность передачи между людьми и определенный уровень «иммунного побега» (способности избегать распознавания иммунной системой).

Источник: Reuters