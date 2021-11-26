Новий штам ковіду з Південної Африки вперше виявили в Європі. Фото: GETTY IMAGES

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Ракурс

«Ботсванський» штам коронавірусної хвороби COVID-19 вперше виявили в Європі.

Небезпечний варіант ковіду B.1.1.529 SARS-CoV-2 зафіксували в Бельгії. За його інформацією, позитивний тест здав мандрівник, який повернувся до Бельгії з Єгипту 11 листопада. Перші симптоми у нього з’явилися 22 листопада. Про це 26 листопада повідомив відомий вірусолог та очільник програми національної системи охорони здоров’я Бельгії з боротьби з COVID-19 Марк ван Ранст у Twitter.

Раніше перший випадок нового штаму виявили в Ізраїлі. Ще дві людини мають підозру на зараження «ботсванським» варіантом. Медики поки обробляють їхні аналізи.

Нагадаємо, новий варіант коронавірусної хвороби COVID-19 виявили у Південній Африці, Ботсвані та Гонконзі. Цей штам містить 32 мутації й може бути стійким до вакцин.

Медики заявляють, що «ботсванський» штам коронавірусу B.1.1.529 SARS-CoV-2 непокоїть їх через дві речі — у нього висока ймовірність передачі між людьми та певний рівень «імунної втечі» (здатності уникати розпізнавання імунною системою).