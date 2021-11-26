Новый штамм ковида из Южной Африки впервые обнаружили в Европе. Фото: GETTY IMAGES

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Ракурс

«Ботсванский» штамм коронавирусной болезни COVID-19 впервые обнаружили в Европе.

Опасный вариант ковида B.1.1.529 SARS-CoV-2 зафиксировали в Бельгии. Положительный тест сдал путешественник, вернувшийся в Бельгию из Египта 11 ноября. Первые симптомы у него появились 22 ноября. Об этом 26 ноября сообщил известный вирусолог и руководитель программы национальной системы здравоохранения Бельгии по борьбе с COVID-19 Марк ван Ранст в Twitter.

Ранее первый случай нового штамма обнаружили в Израиле. Еще два человека имеют подозрение на заражение «ботсванским» вариантом. Медики пока обрабатывают их анализы.

Напомним, новый вариант коронавирусной болезни COVID-19 обнаружили в Южной Африке, Ботсване и Гонконге. Этот штамм содержит 32 мутации и может быть устойчивым к вакцинам.

Медики заявляют, что «ботсванский» штамм коронавируса B.1.1.529 SARS-CoV-2 беспокоит их из-за двух вещей — у него высокая вероятность передачи между людьми и определенный уровень «иммунного побега» (способности избегать распознавания иммунной системой).