ВОЗ дала название новому штамму коронавируса. Фото:

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Новый штамм коронавируса, который обнаружили в Ботсване и ЮАР, получил название Omicron (Омикрон).

Всемирная организация здравоохранения квалифицировала новый вариант ковида B. 1.1.529 таким, который вызывает беспокойство. Отметили, что новый штамм имеет большое количество мутаций, некоторые из которых вызывают беспокойство. Предыдущие исследования показывают, что у «Омикрона» выше риск повторного заражения. Не исключено, что во всех провинциях Южной Африки увеличивается количество заболевших. Об этом сообщила пресс-служба ВОЗ.

Также сообщается, что ПЦР-тест не может выявить один из трех целевых генов нового штамма.

Поэтому этот тест можно использовать как маркер данного варианта до подтверждения секвенирования. При использовании этого подхода данный вариант оказывался быстрее, чем предыдущие всплески инфекции, что позволяет предположить, что этот вариант может иметь преимущество в росте, — отметили в организации.



Сейчас в ВОЗ проводят дополнительные исследования варианта коронавируса из ЮАР.

Напомним, впервые новый вариант коронавирусной болезни COVID-19 выявили в Южной Африке и Ботсване, а впоследствии в Гонконге. Этот штамм содержит 32 мутации и может быть устойчивым к вакцинам. Этот штамм уже добрался в Европейский Союз — болезнь обнаружили в Бельгии.