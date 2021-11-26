Дмитрий Разумков заявил о намерении идти на президентские выборы. Фото: УП

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Ракурс

Бывший председатель Верховной Рады Украины и народный депутат Дмитрий Разумков ответил на вопрос, планирует ли он участвовать в следующих президентских выборах.

Экс-спикер парламента намекнул на то, что у него есть президентские амбиции. Он отметил, что намерен участвовать в следующих выборах президента. Такое заявление он сделал в эфире программы «Свобода Савика Шустера», которая транслировалась в YouTube.

Я во всех выборах участвовал. Думаю, что в следующих выборах также буду принимать участие, — отметил он.

Ранее сообщалось, что 16 ноября в Верховной Раде официально создали межфракционное объединение Дмитрия Разумкова «Умная политика». Известно, что в состав объединения вошли 25 народных избранников. Подавляющее число являются членами фракции «Слуга народа».