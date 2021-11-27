Голодомор в Україні. Фото: ВРУ

https://racurs.ua/ua/n163660-golodomor-v-ukrayini-kogo-ukrayinci-vvajaut-vynnymy-v-tragediyi.html

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Голодомор в Україні в 1932−33 роках став страшною трагедією, яку штучно організував комуністичний режим.

43% українців вважають, що Росія має виплатити компенсацію громадянам України, які постраждали від голодомору 1932−33 роках. Такими є результати опитування, проведеного соціологічною групою «Рейтинг».

За останні роки також зростає рівень підтримки ідеї проведення суду над винуватцями голодомору 1932−33 роках: у 2008 — 37%, 2018 — 48%, 2021 — 61%.

Найчастіше українці (44%) вважають винним в організації голодомору особисто Йосипа Сталіна, 41% звинувачують центральне керівництво СРСР.

Ще 17% покладають вину за геноцид на каральні органи СРСР (НКВС, ГПУ), 12% - на вище керівництво Радянської України.

Лише 3% зазначили, що у голодоморі винні українські селяни, які відмовлялися добровільно віддавати врожай.

Згідно з результатами опитування, 68% українців зазначили, що добре знають, що в останню суботу листопада відзначається День пам’яті жертв голодоморів в Україні.

85% опитаних відповіли, що погоджуються з твердженням, що Голодомор 1932−1933 років був геноцидом українського народу, 13% заперечують це.

Опитування проводили 19−21 листопада серед 1 тис. 600 респондентів у всіх областях, за винятком окупованих територій. Помилка репрезентативності дослідження не перевищує 2,4%.

Нагадаємо, жертвами голоду в 1932—1933 роках стали від 3,9 млн до 7 млн українців. Половину загиблих становили діти та підлітки.