Взрыв газа разрушил два этажа дома. Фото: ГСЧС

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Взрыв бытового газа в жилом доме произошел в Николаевской области.

ЧП произошло сегодня, 27 ноября, в одной из пятиэтажек города Новая Одесса. В результате взрыва разрушены четвертый и пятый этажи в угловой части дома. Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Спасатели отмечают, по состоянию на 10.50 на пятом этаже пострадали три человека, их уже передали медикам. У одного пострадавшего предварительно диагностировали перелом руки и повреждение позвоночника, еще два человека находятся в шоковом состоянии. В ГСЧС продолжают уточнять информацию о жертвах и пострадавших.

На месте происшествия работают 75 человек, привлечены кинологи и 14 единиц техники.

Напомним, 26 октября в селе Кодаки Васильковского общины взрыв бытового газа прогремел в детском саду. Помещение заведения понесло значительные повреждения. Взрыв разрушил стены пищеблока и перекрытия.