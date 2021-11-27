Вибух газу зруйнував два поверхи будинку. Фото: ДСНС

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Вибух побутового газу у житловому будинку стався у Миколаївській області.

Надзвичайна подія відбулася сьогодні, 27 листопада, в одній з п’ятиповерхівок міста Нова Одеса. Внаслідок вибуху зруйновано четвертий та п’ятий поверхи у кутовій частині будинку. Про це повідомила прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Рятувальники зазначають, станом на 10.50 на п’ятому поверсі постраждали троє осіб, їх вже передали медикам. В одного постраждалого попередньо діагностували перелом руки та пошкодження хребта, ще дві людини знаходяться у шоковому стані. У ДСНС продовжують уточнювати інформацію про жертв та постраждалих.

На місці події працюють 75 осіб, залучено кінологів та 14 одиниць техніки.

Нагадаємо, 26 жовтня в селі Кодаки Васильківської громади вибух побутового газу прогримів у дитячому садочку. Приміщення закладу зазнало значних пошкоджень. Вибух зруйнував стіни харчоблоку та перекриття.